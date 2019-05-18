Евровидение 2019 финал: демонические Hatari устроили БДСМ-разнос на конкурсе

Hatari устроили БДСМ-перформанс на Еврлвидении 2019 / Reuters

На сцену Евровидения 2019 под 17 номером вышли представители Исландии группа Hatari. Коллективу пророчат 5 место в гранд-финале конкурса.

Они представили песню с агрессивным посылом - Hatrið mun sigra , название которой переводится как Ненависть восторжествует.

Кожа, латекс, массивные цепи, страшный грим, парни на каблуках и необычный вокал – это неотъемлемые атрибуты выступления эпатажной сатирической группы арт-эстрадного искусства Hatari.

Интересно, что в обыденной жизни участники коллектива – примерные семьянины и счастливые отцы. Например, солист Маттиас Триггви Харальдссон – счастливый отец и муж.

Клеменс Никулассон Ханниган – парень, который фальцетов поет в припеве, - женат на танцовщице коллектива, воспитывает дочь и ждет еще одного ребенка.

Парень в страшной маске с шипами - Эйнар Храфн Стефанссон также женат и воспитывает дочь.

Эксперты считают, что весь демонический настрой Hatari - это как фальшивое лесбиянство группы tATu.

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