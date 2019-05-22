Джоли помирилась с Питтом ради детей

Джоли и Питт стали благоразумнее / Фото: Reuters

Американская актриса Анджелина Джоли после череды громких ссор и развода помирилась с бывшим мужем Брэдом Питтом.

Как пишет Entertainment Tonight со ссылкой на источник, пара решила, что им в отношениях пришло время двигаться дальше.

"Вся пыль между ними осела", — добавил источник.

Он добавил, что Питт и Джоли больше не ссорятся из-за детей. В семье разведенных родителей царит взаимопонимание и покой.

"Теперь дети проводят время с обоими родителями. Они счастливы и процветают", — заключил источник.

Как ранее сообщалось, Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись.

Напомним, Джоли и Питт спустя два года бракоразводного процесса смогли договориться об условиях опеки над шестью детьми.

Также Брэд Питт пообещал больше никогда не жениться.