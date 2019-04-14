Анджелина Джоли и Бред Питт перестали быть мужем и женой

Джоли и Питт официально развелись / Фото: Reuters

Американские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись.

Как сообщает The Blast, бывшие супруги подали заявление на развод, и суд удовлетворил их желание спустя три года после первого заявления о желании развестись.

Актеры уже получил на руки документы о разводе.

По словам инсайдеров, актеры решили завершить судебную волокиту из-за детей, переживающих эмоциональный стресс. Поэтому Джоли и Питт таки согласовали спорные вопросы, в частности, по воспитанию потомков и подписали соглашение об опеке.

"Они сосредоточились на том, что будет лучше для детей", - рассказал инсайдер.

Напомним, что звездные родители воспитывают 7-летнего Мэддокса, 15-летнего Пакса, 14-летнюю Захару, 12-летнего Шайло и 10-летних Вивьен и Нокса, которые, согласно договоренностям, проживают с Анджелиной.

Как ранее сообщалось, Джоли и Питт спустя два года бракоразводного процесса смогли договориться об условиях опеки над шестью детьми.

Также Брэд Питт пообещал больше никогда не жениться.