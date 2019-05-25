Monatik впервые рассказал, как зовут его сыновей

25 мая 2019, 14:07

Артист не показывает лица своих детей, и лишь недавно раскрыл их имена.

Монатик
Монатик рассекретил имена сыновей / instagram.com/monatik_official

Известный украинский певец Дмитрий Монатик 17 мая презентовал третий сольный альбом Love it ритм.

Певец тщательно оберегает свою личную жизнь, лишь недавно стал выкладывать фото с супругой, но вот показывать лица своих сыновей для мультиартиста пока что табу – малышей на редких снимках видно лишь со спины.

Поклонники до недавних пор не знали даже, как зовут сыновей любимого певца, и вот в треке под названием Моим из нового альбома артист впервые упомянул имена своих сыновей.

"Это от души. Для Дани и Платоши", - сказал артист.

Монатик
Монатик с сыновьями / instagram.com/monatik_official

Ранее Монатик показал необычное фото жены.

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Монатик
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