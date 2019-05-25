Monatik впервые рассказал, как зовут его сыновей

Артист не показывает лица своих детей, и лишь недавно раскрыл их имена.
Известный украинский певец Дмитрий Монатик 17 мая презентовал третий сольный альбом Love it ритм.
Певец тщательно оберегает свою личную жизнь, лишь недавно стал выкладывать фото с супругой, но вот показывать лица своих сыновей для мультиартиста пока что табу – малышей на редких снимках видно лишь со спины.
Поклонники до недавних пор не знали даже, как зовут сыновей любимого певца, и вот в треке под названием Моим из нового альбома артист впервые упомянул имена своих сыновей.
"Это от души. Для Дани и Платоши", - сказал артист.
Ранее Монатик показал необычное фото жены.