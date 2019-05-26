Звезда Игры престолов кардинально сменила имидж: первые фото

Софи Тернер удивила сеть сменой образа / instagram.com/cwoodhair

Звезда популярного сериала Игра престолов Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк, удивила сеть кардинальной сменой имиджа.

Фото с обновленной прической актрисы появилось в Instagram ее стилиста Кртистиана Вуда.

Тернер предстала с более теплым цветом волос - она отказалась от холодного блонда. Кроме того, для появления на премьере фильма Люди Икс: Темный Феникс в Лондоне Софи обрезала челку и подчеркнула свои огромные глаза макияжем в стиле smoky eyes.

Фанаты Тернер в комментариях восхитились ее переменами во внешности, но кто-то выразил надежду, что актриса все-таки примерила парик и не испортила свой вид челкой.

Софи Тернер покрасовалась с новой прической / instagram.com/cwoodhair

Ранее Софи Тернер вышла замуж в одежде от украинского дизайнера.