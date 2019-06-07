Госпитализация Алибасова: семья намерена обратиться в суд

Родственники Бари Алибасова обратятся в суд / КП.ru

Бари Алибасов мог перепутать средство "Крот" с питьевым йогуртом, уверены его родственники.

Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Делом займётся жена продюсера Лидия Федосеева-Шукшина — оформит иск к ООО "АМС Медиа" — производителю рокового средства.

Родственники Алибасова уверенны, что он перепутал яркие бутылочки, и начал пить не разбираясь, что у него в руках.

У продюсера плохое зрение, он был без очков, а на бутылке не было предупреждающих надписей. Поэтому родственники Алибасова будут настаивать, что в трагедии виновна компания-производитель.

Узнать, так ли это, пока нельзя — продюсер находится в медикаментозном сне.

Однако, в сети распространяют другую версию - что Бари Алибасов намеревался совершить самоубийство.

В подкрепление версии указывают специфический резкий запах "Крота", который сложно спутать с йогуртом, особенно если проблемы со зрением, а не обонянием. К тому же в России запрещено расписывать причины смерти в СМИ - версия подачи более походит на цитирование стандартных фраз, предусмотренных для попыток суицида - например "перепутал с другой жидкостью".

Однако, до сих пор также нет ни официальных подтверждений ни опровержений обеих версий.

Ранее сын Алибасова рассказал, как отец отхлебнул жидкость для очистки труб из красивой бутылки.

Напомним, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Скифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком.

В отравлении Алибасова обвинили дочь его жены Анну Шушкину, но она опровергает свою причастность.

Уже на следующий день кто-то начал распространять слухи о смерти Бари Алибасова.