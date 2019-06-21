Макс Корж в Киеве: на концерте случилась массовая драка

Макс Корж / slukh.media

На концерте выступавшего в Крыму Макса Коржа вспыхнула перебранка, которая закончилась потасовкой.

Потасовка вспыхнула из-за того, что один из зрителей сорвал с другого цепочку, пишет издание Информатор.

Во время концерта один из зрителей заметил, что у него сорвали цепочку, и решил разобраться с обидчиком. Не отходя от места, где они стояли, парни начали драку, к которой присоединились их знакомые, а потом начали вступать случайные зрители.

Но вскоре дерущихся разняли, драка исчерпала сама себя. Несмотря на продолжительность и количество участников, серьезных травм никто не получил.

Концерт Макса Коржа в Киеве потасовка смотреть видео онлайн:

По официальным данным, на стадионе Динамо на концерте присутствовало 20 тысяч человек.

Напомним, въезд в Украину Максу Коржу запретили в 2017 году за незаконное пересечение украинской границы и посещения оккупированного Россией Крыма. Однако он добился отмены запрета через суд. Осенью 2017 года его снова не пустили в Украину - уже Госпогранслужба, но уже через 10 дней в декабре он снова был в Украине. По версии певца, он "не несет угрозы национальной безопасности Украины".

Ранее Настя Каменских и Потап выступили на концерте экс-регионала. Также там были все подопечные Потапа и его продюсерской студии Mozgi.