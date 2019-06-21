Tranquila: Мишель Андраде представила танцевальный трек на горячую песню

Michelle Andrade - Tranquila слушать онлайн/ Наталия Деревицкая

Мишель Андраде и продюсерский центр Mozgi презентовали песню Tranquila, который войдет в ее альбом Latino Ritmo.

Мишель Андраде раскрывает небольшую любовную историю и дарит массу веселья в новой песне, которая уже появилась на YouTube.

"Это трек расслабляет как текила. Tranquila значит – не переживай ни о чем, танцуй, расслабляйся и влюбляйся", - признается певица.

Альбом Latino Ritmo - это зажигательные ритмы реггетона, страстая румба и чувственное танго, жаркие тропические ночи и рассветная романтика. Песня Tranquila пропитана атмосферой латиноамериканской вечеринки, влюбленности и летнего релакса.

Мишель Хорошо поработала над песней, совместив одновременно русский язык с испанским, чтобы составить хороший текст.

"Лови настроение латиноамериканской вечеринки, влюбленности и летнего релакса. Слушать под текилу!", - советуют создатели песни.

Tranquila Мишель Андраде слушать песню онлайн:

Ранее группа Время и Стекло презентовала второй трек Balensiaga из нового альбома.