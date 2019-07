Live Jazz Monday: Расписание концертов на июль в Киеве

Live Jazz Monday: расписание на июль / Caribbean Club

Для любителей джаза и блюза прекрасная возможность провести время за прослушиванием любимой музыки в живую. В Caribbean Club Concert Hall целый июль, традиционно будет занят живыми выступлениями. Кто будет выступать, и в какие дни - предлагаем ознакомиться в нашем материале.

1 июля - Instrumental Smooth Jazz

1 июля в рамках серии концертов Live Jazz Monday сыграют виртуозные музыканты - Instrumental Smooth Jazz, которые виртуозно исполнят авторские композиции Владимира Лебедева, музыку легендарных саксофонистов Art Porter и Steve Cole, а также пианиста и композитора Сергея Чипенко.

Live Jazz Monday / Caribbean Club

Читайте такжеAtlas Weekend-2019: все хедлайнеры фестиваля и даты выступлений

4 июля - Квартет Руслана Егорова: Мой Рэй Чарльз

Live Jazz Monday / Caribbean Club

4 июля звезды украинского джаза Квартет Руслана Егорова сыграют концерт, посвященный выдающемуся музыканту - Рэю Чарльзу. Джазмены расскажут историю выдающегося артиста его музыкой. Каждая песня Рэя Чарльза сыграна Квартетом Руслана Егорова - авторское творение, тем не менее, все вы без труда угадаете и сможете насладиться любимыми композициями.

Квартет Руслана Егорова слушать онлайн попурри промо:

8 июля - Andrey Chmut Band

Live Jazz Monday / Caribbean Club

8 июля Andrey Chmut Band представят в Caribbean Club Concert Hall авторский альбом Smoothability в стиле smooth jazz, фанк и фьюжн. Основатель коллектива - талантливый украинский саксофонист Андрей Чмут уже какое-то время сотрудничает с американским лейблом SkyTown Records, и это сотрудничество приносит ощутимые плоды. Недавно музыкант занял 4 место в TOP 100 Smooth Jazz Albums (Amazon.com) в США. А его исполнение даже понравилось Джамале.

Читайте такжеAtlas Weekend 2019: программа и участники

Андрей Чмут - Smoothability EPK (SkyTown Records) слушать онлайн:

15 июля - Paul Christopher Band (Канада)

Live Jazz Monday / Caribbean Club

15 июля в рамках серии концертов Live Jazz Monday сыграет виртуозный интернациональный коллектив Paul Christopher Band. Группу собрал известный канадский вокалист и барабанщик Пол Кристофер. Музыканты подготовили для гостей программу авторских композиций в стиле фанк, латино и ритм-энд-блюз, а также композиции легендарных Al Jarreau, Stevie Wonder, Joe Jackson, George Gershwin, Toots Thielemans и Antonio Carlos Jobim.

Paul Christopher' Quartet-at MASK Studio в Киеве слушать онлайн:

22 июля - Ной Блюменфельд (США)

Live Jazz Monday / Caribbean Club

22 июля в Caribbean Club Concert Hall выступит талантливый американский трубач и сонграйтер - Ной Блюменфельд. Виртуозный американский музыкант подарит гостям вечер поэтического фьюжн-джаза и альтернативной музыки. Его проникновенные тексты и волшебные мелодии не оставят никого равнодушным и приятно расслабят после трудового дня.

Noah Blumenfeld - Park Bench слушать онлайн:

26 июля - Джаз для взрослых с Алексеем Коганом

Live Jazz Monday / Caribbean Club

26 июля состоится традиционное шоу "Джаз для взрослых" с Алексеем Коганом и Jazz in Kiev Band. В этот вечер в живую прозвучат всемирно известные композиции в исполнении коллектива Jazz in Kiev Band и волшебной джазовой вокалистки Лауры Марти. Изюминка шоу - танцевальные номера балетного коллектива NC-17 Showballet и истории самого Когана, которыми он будет делиться в перерывах.

Читайте такжеAtlas Weekend 2019: Хедлайнер Том Волкер не приедет на фестиваль

29 июля - Ivonika

Live Jazz Monday / Carribean Club

29 июля в Caribbean Club Concert Hall выступит свежая кровь украинской джазовой сцены - певица Ivonika. Она наполняет музыку колоритным и особым звучанием. На концерте прозвучат авторские композиции певицы и песни легендарных исполнителей, таких как Сэм Кук, Отис Реддинг, Этта Джеймс и Эми Уайнхауз. Изюминкой концерта станет дуэт с Александром Tall Guy Ремезом, фронтменом одного из самых известных украинских рокабилли-бэндов Руки'в Брюки.

Ivonika - How Are You? слушать онлайн:

Билеты на концерты можно приобрести тут.