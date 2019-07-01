Сериал Сваты 6 сезон 1 серия: смотреть онлайн

Сваты 6 сезон 1 серия онлайн / скриншот

Первая серия 6 сезона Сватов продолжает историю знакомых героев. Наступает весна, которая приносит новые приключения на головы героев.

Для Сватов наступает весна. Распускаются почки на деревьях, бурлит кровь и авантюрный характер Ивана Будько.

События весны и толкают Ваню заняться крупным цветочным бизнесом. Но, что заняться этим самому, нужно еще вовлечь в предпринимательство и всех домашних.

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Все это происходит как раз к началу марта, так что Иван судорожно ищет чем удивит жену. Не отстает от него со своими проблемами и Митяй.

Сваты 6 сезон 1 серия смотреть онлайн:

Напомним, сериал Сваты будет выходить на 1+1 с понедельника по четверг с 1 июля в 20:45.