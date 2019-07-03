Егор Крид на шоу Прожарка: певец отомстил за многолетние оскорбления

Российский исполнитель Егор Крид, которого регулярно оскорблял на шоу Прожарка Данила Поперечный, таки пришел в новый выпуск, и устроил разборки.
Данила Поперечный в своих шоу регулярно оскорбляет Егора Крида, на что певец начал активно отвечать в не менее ласковых тонах. Наконец они договорились о личной встрече, на которой выяснят свои отношения.
На шоу Егор Крид и Данила Поперечный встретятся с Эльдаром Джараховым, который якобы причастен к началу их вражды.
Близкий друг Данилы Поперечного Джарахов начнет хейт-шоу, на котором Крид и Поперечный сойдутся в словесном (надеемся) поединке, необходимость которого назревала уже несколько лет. Но достанется также и Джарахову, причем от обоих.
Поперечный встретится на шоу также с другими своими хейтерами, которых много среди профессиональных стендаперов.
Напомним, Егор Крид и поперечный начали нападки друг на друга с 2018 года. Ходят слухи, что Крид обиделся на шутку Поперечного. Также ходят слухи, что от Крида о Поперечном что-то услыхал Джарахов, который передал это комику-аматору.
В сети уже появились первые фото с выпуска шоу, и на одном из них Поперечный и Крид обнимаются. Закончится ли шоу примирением?
Данила Поперечный снова оскорбляет Егора Крида смотреть онлайн:
8 июля выйдет первый выпуск 2 сезона Прожарки - адаптации американской версии шоу, которое запустил канал ТНТ4.