Егор Крид на шоу Прожарка: певец отомстил за многолетние оскорбления

Егор Крид и Данила Поперечный / скриншот

Данила Поперечный в своих шоу регулярно оскорбляет Егора Крида, на что певец начал активно отвечать в не менее ласковых тонах. Наконец они договорились о личной встрече, на которой выяснят свои отношения.

На шоу Егор Крид и Данила Поперечный встретятся с Эльдаром Джараховым, который якобы причастен к началу их вражды.

Близкий друг Данилы Поперечного Джарахов начнет хейт-шоу, на котором Крид и Поперечный сойдутся в словесном (надеемся) поединке, необходимость которого назревала уже несколько лет. Но достанется также и Джарахову, причем от обоих.

Поперечный встретится на шоу также с другими своими хейтерами, которых много среди профессиональных стендаперов.

Егор Крид и Данила Поперечный / скриншот

Егор Крид и Данила Поперечный / соцсети

Напомним, Егор Крид и поперечный начали нападки друг на друга с 2018 года. Ходят слухи, что Крид обиделся на шутку Поперечного. Также ходят слухи, что от Крида о Поперечном что-то услыхал Джарахов, который передал это комику-аматору.

Егор Крид и Данила Поперечный / соцсети

В сети уже появились первые фото с выпуска шоу, и на одном из них Поперечный и Крид обнимаются. Закончится ли шоу примирением?

Данила Поперечный снова оскорбляет Егора Крида смотреть онлайн:

8 июля выйдет первый выпуск 2 сезона Прожарки - адаптации американской версии шоу, которое запустил канал ТНТ4.