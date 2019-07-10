После свадьбы можно: Регина Тодоренко объедает мужа

Регина Тодоренко / Instagram

Ведущая Регина Тодоренко после пышной церемонии свадьбы в Италии поехала с Владом Топаловым продолжать отдых в Грецию, где постит прикольные фото и видео.

Например, она взяла традицию показывать, как они завтракают, при этом выставляя все так, будто бы она объедает Топалова.

Она снимает сторис, на первом кадре которого обильный завтрак с овощами, мясом или морепродуктами, и какие-то фрукты, а потом показывает пару кусочков хлеба, подписывая "завтрак мужа".

Так прошлый раз Топалову она "выделила" два яйца всмятку и хлеб, а в этот раз - хлеб с маслом.

Регина Тодоренко / скриншот

В то же время, на первом фото она показывает омлет, кашу, грибы, салат, огурцы, персики, бананы, киви, и какое-то мясо.

Регина Тодоренко завтрак мужа / скриншот

Поскольку, "завтрак мужа" всегда имеет в себе парное количество ингредиентов, то это такой стеб счастливой парочки, и они делят все поровну. Но выделить "завтрак мужа" оказалась прикольной и смешной идеей.

Ранее в сети появились фото и видео со свадьбы Тодоренко в Италии.