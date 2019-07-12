Долгая ночь: 5 фактов о приквеле Игры престолов

Игра престолов / НВО

Автор Саги Песнь Льда и Пламени Джордж Мартин назвал самые интригующие факты нового сериала по вселенной ПЛиО.

По словам писателя, действия приквела будут развиваться за пять тысяч лет до событий, показанных в Игре престолов, Вестерос будет поделен на сотни маленьких королевств, Ланнистеров еще не будет существовать - вместо них будут Кастерли, которые и будут жить на Утесе Кастерли.

Также Мартин и НВО не вставили в сериал драконов. Зато будут другие странные существа: лютоволки, мамонты и белые ходоки, противостояние простых людей с которыми станет основным конфликтом сериала.

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На стороне людей появятся дети леса, и их будет в этот раз побольше.

Мартин подтвердил, что три ведущие женские роли исполнят актрисы Наоми Уоттс, Наоми Эки и Денис Гоф.

Джордж Мартин признался, что сериал пока что не получил официального названия, но он бы предпочел название Самая длинная ночь.

Ранее были озвучены дата выхода и актеры нового спин-оффа Ходячих мертвецов.