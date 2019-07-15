Тебе 20: Агонь отожгли в новом клипе в стиле Игры престолов

После года творческих экспериментов группа Агонь радуют не только более мягким вариантом исполнения, но и не менее психоделическими клипами, чем раньше.

Группа уже записала первый сингл из будущего третьего альбома – Тебе 20. Презентация нового трека состоялась одновременно с премьерой клипа, в котором главная женская роль досталась актрисе театра Ирине Горбачевой.

Как признались создатели клипа, актриса, которая снимается в драмах и комедиях не смогла отказаться от участия в клипе, когда узнала все подробности и сценарий.

Члены группы также пришли в восторг от такого сотрудничества.

"Тот случай, когда видишь человека впервые, а ощущения, как будто это давний член команды Агонь", - рассказывают музыканты.

Сьемки клипа проходили в Киеве и прошли почти за сутки. Нафталиновый ДК, девочки-пионерки, которые "писяют кипятком" от группы и прически в стиле конца СССР контрастируют со спецэффектами пародии Игры престолов и пейзажами современного Киева.

Агонь Тебе 20 смотреть онлайн новый клип:

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