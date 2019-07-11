Човен: Вакарчук записал хит про историю Украины

11 июля 2019, 14:49

Святослав Вакарчук представил песню Човен, которую написал для группы Океан Ельзи накануне своего дня рождения.

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук представил хит Човен/ Facebook Святослава Вакарчука

"Родилась она в очень короткое время, буквально за полчаса. Я сел за рояль и начала появляться не только музыка, но и сразу слова, что бывает довольно не часто. Впервые я ее спел под гитару друзьям на своем дне рождении, и вдохновленные тем, что им понравилось, мы с группой нашли время в этот непростой период и записали ее", - прокомментировал Вакарчук. 

Как рассказали участники ОЕ текст песни содержит в себе ссылки на исторические события Украины разных времен.

Также фанаты нашли отсылку на пророссийские манипуляции с Правобережной и Левобережной Украиной.

Човен Океан Ельзы слушать онлайн трек:

"Образ "левый и правый берег", когда с одной стороны "цветут сады", а с другой "чужие следы" для меня очень выстраданная история лично", - признался Вакарчук.

Фанаты восприняли его новую песню очень позитивно, причем восторженные комментарии прилетают и с России и с оккупированных территорий.

Океан Ельзы Човен
Океан Ельзи Човен / скриншот

"Нарешті, а то вже зачекались)) Як завжди, шикарно!!!", "Мурахи по шкірі та очі в сльозах...вона досконала, як і завжди. Слова, що чіпають душу та чудове аранжування, коли слухала уявляла наших моряків, дякую, що ви є!", "Здорово! Огромный привет из России, ребята!", "Океан как всегда цепляет за душу. Большой привет от Российских поклонников", "Those trumpets... these guys are better and go deeper in our souls with each song...", "Дал же Бог человеку голос...", "Дуже прониклива пiсня) Привiт iз Луганська", - пишут поклонники.

Океан Ельзы Човен
Океан Ельзы Човен / скриншот

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Святослав Вакарчук Океан Ельзи
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