Мадонна сняла детей с арбузом и стала расисткой - соцсети

Мадонна опозорилась с арбузом / Фото: Reuters

Мадонна вызвала негодование в сети, опубликовав снимки своих чернокожих детей с арбузом. Оказывается, он является символом чернокожих людей еще с давних времен.

Мадонна опубликовала в Instagram сторис, на которых она прикрывает своих детей арбузом. Женщина, вероятно, хотела сделать забавные фото, но вызвала жесточайшую критику среди "левых". Оказывается, она - зная, или не зная, жесточайше потроллила своих чернокожих детей.

Мадонна сняла детей с арбузом / скриншот

Мадонна сняла детей с арбузом / скриншот

"Мадонна действительно думала, что это нормально - фотографировать ее черных детей с арбузом? Она не может быть такой невежественной", "Мадонна, за что?", "Почему Мадонна продолжает играть с детьми в такие игры?", "почему Мадонна размещения арбуз рядом с черными детьми", "Мадонна заставила своих черных детей позировать с арбузом в 2019?", Мадонна троллит своих детей как расистка", - пишут в Твиттере.

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Мадонна сняла детей с арбузом / скриншот

Мадонна сняла детей с арбузом / скриншот

Мадонна сняла детей с арбузом / скриншот

Мадонна сняла детей с арбузом / скриншот

Мадонна сняла детей с арбузом / скриншот

Мадонна сняла детей с арбузом / скриншот

"Свободные чернокожие люди выращивали, ели и продавали арбузы и при этом сделали их символом своей свободы. Белые американцы с юга, которым угрожала новообретенная свобода темнокожих, сделали этот плод символом нечистоплотности, лени и нежелательного появления темнокожих на публике", - объясняют в издательстве The Atlantic.

Несмотря на то что снимки уже пропали из сторис звезды, скандал набирает обороты. Сама певица комментариев на эту тему пока не давала.

Были люди, которые пытались вразумить критиков Мадонны, но в соцсетях им быстро затыкали рты и блокировали.

К слову, это не первый случай, когда выступающая за равенство на публике Мадонна провоцирует расистский скандал. То ли она делает это специально, то ли действительно не знает даже, чьи права пытается защищать.