Мистер Мерседес 3 сезон: дата выхода, актеры и новый трейлер

Мистер Мерседес 3 сезон: дата выхода, сюжет и список актеров / скриншот

Шоураннеры презентовали официальный трейлер 3 сезона сериала Мистер Мерседес.

3 сезон Мистер Мерседес выйдет 10 сентября на телесервисе AT&T Audience Network.

Третий сезон сериала Мистер Мерседес основывается на финальной части истории про отставного полицейского, который закрывает свое последнее дело, Билла Ходжеса, под названием Пост сдал.

Сюжет Мистер Мерседес 3 сезон

Убийца из Мистера Мерседеса Брейди Хартсфилд (Гарри Трэдэвей) все еще находится в клинике с тяжелой травмой головного мозга в вегетативном состоянии. Ходжес, возглавляющий детективное агентство, берется за расследование обстоятельств самоубийства и оказывается втянут в опасный заговор, который угрожает не только ему, но и всем близким. Все указывает на то, что Брейди снова вернулся и жаждет мести.

Актеры Мистер Мерседес 3 сезон

В третьем сезоне на экранах появятся Кейт Малгрю, Брэтт Гилман и Натали Пол. Кроме того, в сериале играют Брендан Глисон, Джаррель Джером, Гарри Тредэвэй, Роберт Стэнтон, Брида Вул, Холланд Тейлор, Скотт Лоуренс, Эд Андерсон, Джек Хьюстон, Максимилиано Эрнандес, Тесса Феррер, Вирджиния Кулл и др.

Сезон будет состоять из 10 эпизодов, которые будут выходить раз в неделю.

Мистер Мерседес 3 сезон смотреть онлайн трейлер:

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