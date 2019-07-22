Расистка Мадонна нарядила приемных детей в "шкуры"

Страдающая за равенство Мадонна начисто игнорирует здравый смысл, и после скандала с арбузом, пошла дальше, рискуя вызвать истерику в рядах полиции нравов.
Мать года Мадонна не может остановиться стебаться над своими приемными детьми, и устроила настоящее сафари.
Певица опубликовала в сети новые фото, которыми рискует ввести общество в судорожную истерику.
Мадонна развлекалась со своими приемными детьми, и решила приобрести им новые наряды, с анималистическим принтом - в виде леопардов.
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Хотя дети радуются новым нарядам, можно легко заметить сходство с нарядом первобытных племен.
Пока что в свете выходных на ее творчество не обратили особого внимания, но некоторые подписчики начинають намекать ей в комментариях на странный наряд для детей и вспоминать про полицию нравов.
К слову, перед выходными Мадонна выпустила очередной клип "в защиту прав", где чернокожие женщины были все одеты в белые наряды.
Batuka Мадонна смотреть онлайн клип:
Ранее Мадонна выпускала клип, который должен был бы пропагандировать запрет свободной продажи оружия.