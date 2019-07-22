Расистка Мадонна нарядила приемных детей в "шкуры"

Мадонна / instagram.com/madonna/

Мать года Мадонна не может остановиться стебаться над своими приемными детьми, и устроила настоящее сафари.

Певица опубликовала в сети новые фото, которыми рискует ввести общество в судорожную истерику.

Мадонна развлекалась со своими приемными детьми, и решила приобрести им новые наряды, с анималистическим принтом - в виде леопардов.

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Хотя дети радуются новым нарядам, можно легко заметить сходство с нарядом первобытных племен.

Пока что в свете выходных на ее творчество не обратили особого внимания, но некоторые подписчики начинають намекать ей в комментариях на странный наряд для детей и вспоминать про полицию нравов.

Дети Мадонны / instagram.com/madonna/

Дети Мадонны / instagram.com/madonna/

Дети Мадонны / instagram.com/madonna/

К слову, перед выходными Мадонна выпустила очередной клип "в защиту прав", где чернокожие женщины были все одеты в белые наряды.

Batuka Мадонна смотреть онлайн клип:

Ранее Мадонна выпускала клип, который должен был бы пропагандировать запрет свободной продажи оружия.