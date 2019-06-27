God Control: Мадонна в новом клипе показала последствия свободной продажи оружия

God Control Мадонна: смотреть онлайн / скриншот

Певица Мадонна в клипе God Control призывает людей проснуться, и обратить внимание на то, что свободная продажа оружия безумцам приводит к массовым жертвам.

По сюжету клипа она одновременно журналистка, которая пишет статью, и певица, которую убивают во время выступления в клубе.

По ходу видео мы узнаем, что безумец, владеющим оружием вломился в клуб, где убил более 11 человек, просто стреляя во все подряд. При этом ярко показывается, как за пару минут до этого веселились все в клубе.

Кроме того, в отрывках видео Мадонна обратила внимание на нападения на представителей ЛГБТ, других религий и даже детей - в тексте появляется отсылка к стрельбе в школе, в которого погибло 24 ребенка.

"Это ваш звонок для пробуждения. Насилие с применением оружия несоразмерно сказывается на детях, подростках и маргинальных слоях населения в нашем обществе. Уважайте жертв и требуйте КОНТРОЛЯ ВЛАДЕНИЕМ ОРУЖИЯ. СЕЙЧАС.", - говорится в описании.

В клипе God Control Мадонна заговорила о владении оружием/ скриншот

Она призывает добровольцев "проснуться" и прямо сейчас присоединиться к ней в деятельности против свободного владения оружием.

God Control - Мадонна смотреть онлайн клип:

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