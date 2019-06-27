God Control: Мадонна в новом клипе показала последствия свободной продажи оружия

Мадонна выпустила клип на песню God Control, котором подняла тему все участившихся нападений на школы, клубы, храмы и торговые центры, которые с каждым годом случаются все чаще.
Певица Мадонна в клипе God Control призывает людей проснуться, и обратить внимание на то, что свободная продажа оружия безумцам приводит к массовым жертвам.
По сюжету клипа она одновременно журналистка, которая пишет статью, и певица, которую убивают во время выступления в клубе.
По ходу видео мы узнаем, что безумец, владеющим оружием вломился в клуб, где убил более 11 человек, просто стреляя во все подряд. При этом ярко показывается, как за пару минут до этого веселились все в клубе.
Кроме того, в отрывках видео Мадонна обратила внимание на нападения на представителей ЛГБТ, других религий и даже детей - в тексте появляется отсылка к стрельбе в школе, в которого погибло 24 ребенка.
"Это ваш звонок для пробуждения. Насилие с применением оружия несоразмерно сказывается на детях, подростках и маргинальных слоях населения в нашем обществе. Уважайте жертв и требуйте КОНТРОЛЯ ВЛАДЕНИЕМ ОРУЖИЯ. СЕЙЧАС.", - говорится в описании.
Она призывает добровольцев "проснуться" и прямо сейчас присоединиться к ней в деятельности против свободного владения оружием.
God Control - Мадонна смотреть онлайн клип:
Ранее KAZAKY и Алан Бадоев презентовали новый клип.