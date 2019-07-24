Рутгер Хауэр: что известно об актере и избранные фильмы

24 июля 2019, 21:30

В среду, 24 июля, в нидерландском городе Бетстерзваг на 76-м году жизни скончался легендарный актер и звезда Голливуда 1980-х Рутгер Хауэр.

Рутгер Хауэр / Reuters

Рутгер Хауэр: биография

Рутгер Хауэр (дата рождения 23 января 1944 года) происходил из актерской семьи и первые годы жизни провел в городе Брекелен (Нидерланды). Его отец, Аренд, был преподавателем актерского мастерства в колледже, а мать, Тенке, была предователем драматургии.

Вполне логично, что с раннего детства, с 1949-го, Рутгер начал выходить на сцену, а полноценную роль сыграл уже в 11 лет. Однако театр ему скоро наскучил и в 1959-м он нанимается на торговое судно своего дедушки и уходит в длительное плавание юнгой. Именно тогда Рутгер пристрастился к изучению иностранных языков и в зрелые годы говорил на английском, немецком и французском.

Олнако карьера моряка торгового флота не сложилась из-за дальтонизма, так что юношу списали на берег, где ему пришлось заняться подённой работой (декоратор сцены, автомобильный мойщик, плотник и т. д.) и параллельно учился в вечерной школе.

В 1962-м он стал студентом театрального институт в швейцарском Базеле, а спустя два года − пошел служить по конктракту в армию. В 1966-м он покинул военную службу, закончил институт и актерскую школу в Амстердаме, после чего начал работать в Королевском театре.

Кинокарьера Рутгера Хаэура и успех в Голливуде

Практически тогда же он дебютировал в кино и на ТВ, а в 1969-м на съемках исторического сериала Флорис Хауэр познакомился и сошелся с режиссером Полом Верховеном. С этого стартовало долгое и плодотворное сотрудничество, увенчавшееся эротическим триллером "Турецкие наслаждения" (1973), социальной драмой "Кити-вертихвостка", военной драмой "Оранжевый солдат", молодежной драмой Лихачи (1980) и средневеково-приключенской картиной  "Плоть и кровь". Более того, именно Хауэра Верховен хотел снимать в своем голливудском дебюте, культовом впоследствии сатирическом боевике Робот-полицейский, но из-за внезапных разногласий отказался от этой идеи.

В Голливуде Хауэр дебютировал ярко, сыграв роль главного злодея − политически озабоченного террориста Вульфгара − в первом боевике Сильвестра Сталлоне "Ночные ястребы" (1981). Но реальную славу актеру принес научно-фантастический нуар "Бегущий по лезвию" (1983) режиссера Ридли Скотта. В ленте Хауэр сыграл главную отрицательную роль − андроида Роя Батти, противостоящего Рику Декарду в исполнении Харрисона Форда.

кадр из х/ф "Бегущий по лезвию"

Несмотря на то, что Бегущий по лезвию провалился в прокате, уже через несколько лет это кино стало классическим в своем жанре, а финальный монолог героя Хауэра и вовсе вошел в анналы киноискусства.

В 1985-м актер закрепил успех, снявшись в фэнтезийном фильме  "Леди-ястреб".

кадр из х / ф Леди-ястреб

В 1987-м Хауэр исполнил  главную роль, лейтенанта Александра Печерского, в ленте "Побег из Собибора" — посвященной единственному восстанию в нацистском концлагере, которое увенчалось успехом.

кадр из х / ф Собибор

Спад в 90-е и возрождение в 2000-е

В 1990-е карьере Хауэра пошла на спад и он снимался в основном на телевидении и фильмах категории В (по типу Солдат апокалипсиса) и в европейских картинах. 

Но в 2000-е об актере снова вспомнили в "большом" Голливуде и он сыграл в таких известных фильмах (основанных на комиксах) как Город Грехов и Бэтмен: Начало. Не чурался Хауэр и откровенных экспериментов. Он, например, снялся в главной роли в трэш-боевике "Бомж с дробовиком" (экранизации фальшивого трейлера из проекта Роберта Родригеса/Квентина Тарантино "Грайндхаус"). 

Последние свои роли, очень небольшие, фактически камео, Хауэр сыграл в научно-фантастическом боевике Люка Бессона "Валериан и город тысячи планет" и вестерне Жака Одиара "Братья Систерс".

Рутгер Хауэр: семья

Рутгер Хауэр был дважды женат. В брака с Хайди Мерз у него родилась дочь Айша (1966). В 1985 году вступил в брак с Инеке Тен Кате, с которой и прожил до конца жизни.

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