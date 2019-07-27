Но сначала прощальный тур: Макс Барских прекращает музыкальную карьеру

Макс Барских / Instagram

Украинский певец Макс Барских заявил о планах завершить карьеру на фестивале музыки Жара 2019 в Баку.

В интервью он признался, что хочет немного уделить внимания своей личной жизни.

"Мне хочется уделить немножко времени себе и своей личной жизни, потому что она немножко хромает. Я отдаю себя 100% людям, и возвращаюсь одиноким домой, и засыпаю один", - сказал Барских.

Правда, он так и не ответил насчет романа с Мишей Романовой, с которой ему приписывают роман уже несколько лет.

Правда, Макс Барских признался, что сначала даст финальный прощальный тур. Он не исключает, что этот тур может быть последним.

Тур пройдет по 20 странам, и Барских сам уже не помнит полный список.

"Впервые поедем в Австралию, Данию, Чехию. Есть вероятность того, что этот тур будет последним", – рассказал Барских.

Поклонники уже судорожно пишут Барских в Instagram, вопрошая, неужели он точно покидает их?

Однако, в кругах шоу бизнеса последнее время очень популярный тренд "уходить со сцены", и потом ездить с "самым последним прощальным туром", так что не обязательно, что молодой Макс Барских пропадет.

Макс Барских завершает музыкальную карьеру смотреть онлайн:

Тем временем, артисты в Баку страдают от жары - в пятницу с фестиваля Жара скорая увезла Аниту Цой, которой резко стало плохо.

А вот Оля Бузова упала во время выступления и покалечилась до крови.