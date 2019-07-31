"Хочется постарше": Пугачева признанием шокировала Галкина

Алла Пугачева / соцсети

Маким Галкин показал видео, на котором чуть подвыпившие и запыхавшиеся Лайма Вайкуле и Алла Пугачева "кутят" и шутят.

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле снова постебали Максима Галкина, и отправились тусить на дискотеку.

Подружки запыхавшись и отдуваясь начали обсуждать танцы, на которых только что имели невероятный успех у молодых парней - лет по 55. Они обсуждают возможность пойти на другую дискотеку, и Пугачева вопрошает - "что в темноте будешь выглядеть помоложе?", отсылаясь к извечному приколу.

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Потом Пугачева призналась Лайме, что слишком молодые партнеры ей поднадоели.

"У тебя все время перед глазами моя жизнь: молодой, молодой, молодой, молодой с юмором. Иногда хочется постарше", - поплакалась приятельнице Пугачева.

В этот момент снимавший болтовню Галкин не выдержал и грозно прикрикнул: "Я вам дам постарше!"

На что подружки захохотали, прикрылись папочками и пообещали, что пойдут на другую дискотеку.

Ранее Галкин показал пьяную Пугачеву, а та обозвала его Концом.