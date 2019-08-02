В Киеве популярная группа устроит кавер-концерт в день рождения Земфиры

Newma выступят в Caribbean Club с трибьют-шоу Земфиры / caribbean.com.ua

26 августа — особенный день для фанов Земфиры. В этот день уфимская девочка-скандал отмечает 42-ой день рождения. В этот же день исполнят ее песни в Caribbean Club Concert Hall исполнит молодая киевская инди-рок группа Newma.

Сыграть Хочешь, Снег, Искала, Аривидерчи, Не отпускай и Небо Лондона по-своему решилась талантливая группа Newma, уже засветившаяся на различных фестивалях, конкурсах и ТВ проектах, в том числе, X-Фактор.

Newma — дипломант легендарного фестиваля Червона Рута, и уже успела исколесить Украину с несколькими турами.

Песни Newma становятся саундтреками в украинских фильмах, на одну из них уже снят клип, который скоро выйдет в свет.

"Датчики зашкалят" в понедельник 26 августа в 19.00.

Билеты уже продаются по ссылке тут.

Ранее стало известно, что в Киеве популярная группа устроит кавер-концерт по Элвису Пресли.