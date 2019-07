В Киеве популярная группа устроит кавер-концерт по Элвису Пресли

Руки'в Брюки / Caribbean Club

16 августа группа Руки'в Брюки сыграет лучшие и любимые песни из творчества легендарного артиста – короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Вживую в столичном Caribbean Club Concert-Hall прозвучат бессмертные хиты Blue suede shoes, Can’t help falling in love, Jailhouse Rock, Love Me Tender и другие.

"Элвис Пресли – первоклассный вокалист и то, как он пропускал через себя материал: аранжировка может быть скучной, но благодаря его подаче не возникает желание перемотать песню. Я порой могу не слушать его год, но вдруг нахожу песню, которую не слышал раннее, или какая-то песня попадает в настроение – и я зависаю надолго. 16 августа – дата смерти Элвиса, и в этот день мы решили сыграть любимые и легендарные его песни.", - рассказывает дидер группы Александр Ремез.

Коллектив Руки'В Брюки был создан в 2007 году вокалистом, сонграйтером и гитаристом Александром Ремезом.

Особую популярность группа получила в 2012 году, с песней Мр. Вечір, и обновленным стилем джамп-блюз, ро-н-ролл, и рок-н-ритм.

Руки в Брюки / Caribbean Club

С 2013 года группа начала регулярно ездить в Европу на концерты, и подписали контракт с лейблом El Toro Records.

В 2018 году Руки'в Брюки зажгли шоу Х-фактор 9, после их музыки Настя Каменских исполнила хит Элвиса Пресли, а Дмитрий Шуров (Pianoбой) сыграл на контрабасе.

16 августа гостей ждут романтические баллады, которые уже более 50 лет является гимнами любви по всему миру и аутентичное исполнение музыки в традициях 50-х годов ХХ века от группы Руки'в Брюки.

Руки'в Брюки - Blue suede shoes (Elvis Presley cover) смотреть онлайн:

Изюминкой вечеринки станет – эксклюзивный VINYL DJ-set от рок-н-рольного диджея DJ Melvis. Оригинальные пластинки, винтажные записи и шарм аутентичного звучания. Билеты уже продаются по ссылке тут.