Петросян гастролирует в оккупированном Крыму и стебется над Украиной

Евгений Петросян в Крыму/ Instagram

Российский комик Евгений Петросян принципиально не обращает внимание на законодательство Украины, и на иностранные санкции. После оккупации Крыма Россией он не прекратил выступать в Крыму при этом перелетая на полуостров из российских городов, то есть нарушая границы Украины.

В 2019 году он уже 6 лет подряд выступает в Крыму, и открыто об этом распространяется.

"В это время года я гастролирую в Крыму каждое лето. Получается 56 лет! Впервые не ощущаю здесь жары, а сегодня дикий ураган! То дождь, то солнце! Что-то в природе происходит! Но настроение отличное! Завтра буду на Тавриде!", - написал Петросян в своем Instagram, отметив, что последние 6 лет выступает несмотря на незаконный захват Крыма Россией.

При этом, для правоозранителей в Украине его гастролей и афиш о них до сих пор недостаточно, чтобы занести его в черный список. Только Миротворец внес Петросяна в свой список - в 2017 году.

Только в 2017 году был очередной скандал - тогда в СБУ обратились с запросом по поводу запрета Петросяну въезда в Украину и внесения его в Черный список. В ответ в СБУ намекнули, что не владеют достаточным доказательствами, чтобы наказать Петросяна.

В свою очередь на тот момент еще супруги Степаненко и Петросян заявили, что им все равно, что думают в Украине - они принимают результаты незаконного референдума в Крыму.

"Мы с Евгением Вагановичем считаем, что Крым - это Россия, и считаем, что волеизъявление народа - самое главное", - заявила Степаненко.

Между тем, в 2019 году продаж билетов на концерт Петросяна в Крыму идет полным ходом, и никто этого не скрывает.

Билеты на счастье оккупанта стоит от 800 рублей, и их можно купить онлайн.

Ранее звезду сериала Сваты Федора Добронравова исключили из санкционного списка, куда он попал за гастроли в оккупированном Крыму.