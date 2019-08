Однажды в Голливуде: обзор без спойлеров 9 фильма Тарантино

Однажды в Голливуде / скриншот

Гала-премьера фильма Однажды в Голливуде в Украине состоялась 13 августа в кинотеатре Оскар в ТРЦ Gulliver, и на ней присутствовало много знаменитостей, в том числе и политиков. Почему обязательно стоит посмотреть фильм Однажды в Голливуде, и потом пересматривать еще несколько раз - объясняем в обзоре.

Как известно, Однажды в Голливуде - 9 фильм Тарантино, который пока что абсолютно держит марку, и после его просмотра ни у кого не осталось сомнений в гениальности Квентина.

Фильмы Тарантино с рейтингом на Роттен Томатос

Бешеные псы 91 %

Криминальное чтиво 92 %

Джеки Браун 87 %

Убить Билла. Фильм 1 85 %

Убить Билла. Фильм 2 84 %

Доказательство смерти 65 %

Бесславные ублюдки 88 %

Джанго освобождённый 86 %

Омерзительная восьмерка 74 %

Однажды в Голливуде (на сайте показатель 85%, но он регулярно меняется)

Однажды в Голливуде сценарий и драматургия

Примечательно, что в двухчасовом фильма Однажды в Голливуде Тарантино не только снова порадовал своими фирменными "штучками", но и добавил больше новых ракурсов, необычных сцен, диалогов, ну и, конечно, фирменный нелинейный сюжет.

Видео фильма - просто на высоте - операторы каждый раз показывают именно то, что нужно. А, учитывая массу отсылок ко всем предыдущим фильмам, то смотреть нужно минимум очень внимательно. Даже стоит пересмотреть потом несколько раз.

По сюжету - не обошлось без действительно кровавых сцен, даже месива, которое заставляет вспомнить сразу все предыдущие картины. Большой плюс - попытка Тарантино вписать фильм в историю - голос за кадром отлично дает объяснения происходящему, объясняет необычные повороты и связывает нелинейные сцены.

Однажды в Голливуде сюжет

Действие фильма разворачивается в течении 1969 года. Знаменитый когда-то актер главных ролей Рик Далтон вышел в тираж и перешел на игру злодеев. И как хорошо он бы их не играл - возвращение на роли прекрасных героев уже почти нереально. Он дружит со своим дублером Клиффом, который не только его везде возит, но и делает кое-какую- работу по дому. Однако, Золотой век Голливуда заканчивается, и Далтон судорожно ищет себе нормальные роли, заодно всегда пристраивая с собой и Клиффа.

Фильм рассказывает об их приключениях и злоключениях - об утянутых со съемок частей декораций, бессмертном Хью Хефнере, который знает все про всех, и старых знакомствах. Заканчивается ли фильм хэппи-эндом? Об этом каждый зритель должен принять собственное решение, хоть и все события поданы предельно прозрачно.

Однажды в Голливуде актеры

На экране появятся Аль Пачино, Люк Перри (сыграл накануне смерти), Дакота Фэннинг, Курт Рассел, Тим Рот, Берт Рейнолдс, Майкл Мэдсен, Майя Турман Хоук, Лина Данэм и Дэмиэн Льюис. Главные роли в картине исполнили Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби.

Актеры второстепенных ролей сыграли просто невероятно. Они выполнили свою миссию, создатв атмосферу, поворачивая сюжет в нужном направлении и раскрывая некие подробности. Все это продумано просто великолепно, тем более, что очень много отсылок к другим своим фильмам Тарантино передал через именно через второстепенных героев.

Однажды в Голливуде смотреть онлайн трейлер:

Однажды в Голливуде музыка и отсылки

Квентин Тарантино не щадил любителей классики как в кинематографе, так и в музыке - просто золотые Mrs. Robinson Саймона и Гарфанкеля, кавер на California Dreamin' The Mamas & the Papas, ранние Deep Purple, Пол Ривер и The Raiders иудт вперемешку с фирменными треками из других фильмов Тарантино. Учитывая, что события Однажды в Голливуде происходят и на съемочной площадке, появляется ощущение, что это просто вырезанная сцена из одного из предыдущих фильмов, а из-за угла выйдет Джанго, или Мистер Ред, или Альдо Рейн. Причем, отсылки так и сыпятся - буквально в каждой сцене, иногда просто всплывая именами в соответствующей ситуации, как например - змейки - отсылка к Убить Билла, и тд. Не стоит сразу раскрывать карты и портить впечатления от первого просмотра.

Однажды в Голливуде где смотреть в Киеве

Фильм Однажды в Голливуде будет показан в 2D и 3D в Киеве в кинотеатрах Boomer, Cinema Citi, Multiplex Lavina Mall, IMAX Лазер, Multiplex SkyMall, Multiplex Атмосфера, Multiplex Караван, Multiplex Комод, Multiplex Проспект, Wizoria, Баттерфляй Ультрамарин, Днепр (Ленинград), им. Шевченко, Киевская Русь, Киото (Россия), Лейпциг, Линия кино в ТЦ Аладдин, Линия кино в ТЦ Метрополис, Оскар, Планета Кино, Планета Кино (River Mall), IMAX, Спутник, Факел, и Флоренция.

Билеты стоят от 40-60 грн на утренние сеансы до 210-500 грн на вечерние и VIP-сеансы. Показы начинаются с 15 августа 2019.

Когда Однажды в Голливуде выйдет на DVD пока неизвестно. Поэтому смотреть онлайн Однажды в Голливуде будет проблематично. Никто не сомневается, что за время премьер его уже успели скопировать пираты, и зрители будут искать как скачать на торрент Однажды в Голливуде, но мы предупреждаем, что поддерживать пиратство или незаконно копировать и распространять нелицензионные версии фильма - противозаконно.

Однажды в Голливуде: Марго Робби / скриншот

