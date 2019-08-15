В Сети на фото случайно "засветили" лицо дочери певицы Нюши

певица Нюша / Sensum.club

На праздновании Дня рождения известной российской поп-певицы Нюши случайно "засветили" лицо ее дочери - ребенка от брака с Игорем Сивовым (главным советником президента Международной федерации студенческого спорта).

Соответствующая фотография была опубликована в Telegram-канале Светские хроники.

"Привет) Сегодня у Нюши день рождения и ее подруга запалила лицо ребенка, которое они скрывают", - именно так был подписан снимок.

Тот самый момент засвета / Telegram-канал Светские хроники

Напомним, ранее Нюшу и певца Arash FIFA обвинила в незаконном использовании символики ЧМ-2018 по футболу в России. До этого Нюше сняла клип как режиссер Нателла Крапивина - продюсер певицы Светланы Лободы.