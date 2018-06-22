Незаконно использовали символику ЧМ-2018: FIFA пожаловалась YouTube на клип Arash и Нюши

Между FIFA и певцами Arash, Нюшей и Pibull Blanco внезапно разгорелся скандал. Артисты выпустили неофициальный гимн чемпионата мира по футболу "Goalie Goalie", где использовали символику организации. Однако разрешения на это музыканты не спросили, и FIFA усмотрели в этом нарушение собственных прав.

Как сообщает Super.ru, когда ролик набрал на YouTube уже более 2 миллионов просмотров, авторы получили письмо от YouTube о возможном удалении видео.

По словам представителей Arash, им пришлось срочно заблерить символику FIFA "из уважения к организации" – теперь в клипе вместо знакомых футбольных символов красуются огромные размытые пятна.

Также пресс-службе Arash пришлось разослать письма всем партнерам и музыкальным сервисам с извинениями и объяснениями ситуации.

Ранее был опубликован видеоклип на официальную песню ЧМ-2018 по футболу.