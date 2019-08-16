Пародист Зеленского ловко обманул Кошевого

Юрий Великий разыграл Кошевого и был принят в Квартал / Instagram

Новый актер Вечернего Квартала пародист Зеленского Юрий Великий поделился некими пикантными подробностями о приеме на новую работу.

Юрий Великий эфире Сніданку з 1+1 затравил историю о том, как он ловко разыграл Евгения Кошевого от имени самого Зеленского.

Он поведал о том, как началась его карьера в Квартале. История просто прекрасна, но она слишком походит на еще одну шутку от Квартала.

"Я позвонил Лысому, Евгению Кошевому, и голосом Владимира сказал: "Жека, Юрчика возьмите в "Квартал" вместо меня". Женя отвечает: "Да он лысый, зачем нам еще один лысый". Я ему: "Ну Жень, я тебя прошу, пожалуйста, позвони ему и возьмите". Ровно через две минуты мне позвонил Жека и сказал, что надо встретиться. Я конечно сделал вид, говорю ему: "Жень, о чем мне с тобой говорить", - поделился Великий.

Однако, у него все пошло слишком гладко, но он не заметил подвоха. Он подготовился к встрече с Кошевым, красиво оделся и поехал.

"Я красиво оделся, приехал на встречу. Первое, что мне сказал Лысый: "Юрчик, когда звонишь голосом президента, пожалуйста, делай это не со своего телефона", - рассказал актер.

Тем не менее, Юрий уже был принят в Квартал и даже отыграл Зеленского в первом шоу, первая часть которого выйдет на экраны 24 августа на 1+1.