Стало известно название нового фильма о Джеймсе Бонде

Дэниел Крейг в последний раз снимется в роли Джеймса Бонда.
Долгожданное название следующего фильма о Джеймсе Бонде наконец-то раскрыто.
25-й официальный фильм о Бонде будет называться No Time To Die (Нет времени умирать), сообщили продюсеры в Twitter.
В фильме, в котором Дэниел Крэйг сыграет 007 в пятый и последний раз, также будет сниматься лауреат Оскара Рами Малек как "таинственный злодей".
Француженка Леа Сейду впервые в истории Бондианы станет актрисой, которая сыграет девушку Бонда дважды.
No Time To Die выйдет на экраны 3 апреля в Великобритании и 8 апреля в США. Мировая преьмера запланирована на 2 апреля 2020 года.
Ранее вышел первый тизер нового фильма о Джеймсе Бонде и подробности сюжета фильма.