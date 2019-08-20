Стало известно название нового фильма о Джеймсе Бонде

Дэниел Крейг в последний раз сыграет Джеймса Бонда / соцсети

Долгожданное название следующего фильма о Джеймсе Бонде наконец-то раскрыто.

25-й официальный фильм о Бонде будет называться No Time To Die (Нет времени умирать), сообщили продюсеры в Twitter.

В фильме, в котором Дэниел Крэйг сыграет 007 в пятый и последний раз, также будет сниматься лауреат Оскара Рами Малек как "таинственный злодей".

Француженка Леа Сейду впервые в истории Бондианы станет актрисой, которая сыграет девушку Бонда дважды.

No Time To Die выйдет на экраны 3 апреля в Великобритании и 8 апреля в США. Мировая преьмера запланирована на 2 апреля 2020 года.

Ранее вышел первый тизер нового фильма о Джеймсе Бонде и подробности сюжета фильма.