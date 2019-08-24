СБУ не реагирует: Серябкина после Крыма посетила Одессу и едет в Севастополь

24 августа 2019, 15:57

Экс-Серебро Оля Серябкина уже давно попала в список Миротворца за гастроли в Крыму, но украинские власти игнорируют нарушения законов Украины.

Ольга Серябкина
Ольга Серябкина / скриншот

Российская певица Оля Серябкина регулярно ездит в Крым, оккупированный россиянами на гастроли, при этом, почему-то украинские власти не вносят ее в список артистов, которым запрещен въезд в Украину.

Оля Серябкина спокойно отыграла концерт в Одессе 10 августа 2019, и в День Независимости Украины устраивает концерт в захваченном россиянами Севастополе.

"Гоу переведём текст трека Опалённые солнцем на язык эмодзи? Пишите в комментах с помощью смайлов любую строчку из трека. А дальше – угадывайте чужие варианты. Я тоже хочу поучаствовать, пока есть свободное время перед выступлением. Интересно, узнаю ли свои строчки на таком языке ? P.s. Севастополь! Встретимся с вами сегодня на Крымской волне. Целую", - написала певица в своем Instagram.

При этом Серябкина уже стала почетным членом Черного списка Миротворца - активисты пообещали обратиться к правоохранителям, но компетентные органы решили, что гастроли в оккупированном Крыму - недостаточные основания для запрета въезда в Украину, либо Серябкина "договорилась" с компетентными лицами перед концертом в Одессе.

Ей приписывают сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым. Незаконную коммерческую деятельность в аннексированном Крыму.

К слову, билеты на концерт Серябкиной в Одессе разошлись полностью, и доказательства ее выступления там есть, так же, как и концерта в Севастополе.

Благодаря пресс-службе, список всех выступающих в Севастополе 24 августа на фестивале XFest можно сразу вносить в черный список Минкульта Украины: MOLLY, ST, Айкью, T-Killah, MASHA, Земляне, Маша Вебер, PLC, Кубинец, Хасан, Elvira T, СПБ!, Sabi Miss, Tony Tonite, Arsenium и Мэйти. А 25 августа будут зажигать 25/17, Градусы, Пицца, Natan, Slame, Дана Соколова, Клава Кока, Кравц, Мот, НАZИМА, TERNOVOY, Анет Сай.

А Вот до этого, только 5 августа 2018 года Серябкина в составе группы Серебро выступала в Крыму.

Концерт Оли Серябкиной в Крыму в 2018 году видео онлайн:

Ранее в оккупированном Луганске адептам "ЛНР" "передали привет" проукраинскими листовками в День Независимости Украины.

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СБУ Одесса Крым Миротворец День Независимости Украины Ольга Серябкина новости шоу бизнеса
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