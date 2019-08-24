Крутой сделал заявление по возвращению Новой волны в Юрмалу

Игорь Крутой после аннексии Крыма перевез Новую волну в Сочи / 4eva.ru

Известный российский продюсер Игорь Крутой безапелляционно заявил, что международный конкурс молодых исполнителей Новая волна больше не вернется в латвийскую Юрмалу.

Как сообщает РИА Новости, Крутой сообщил новость журналистам перед открытием конкурса в Сочи.

"Новая волна больше не вернётся в Юрмалу, она всегда будет здесь", — сказал Крутой.

Мэр Сочи Анатолий Пахомов напомнил, что город в пятый раз принимает Новую волну. Он поблагодарил Крутого за выбор курортного города для проведения конкурса.

Как известно, с 2002 по 2014 год Новая волна проводилась в латвийском курорте Юрмале, а с 2015 года, после аннексии Крыма, конкурс проходит в Сочи. Идея конкурса принадлежит композиторам Игорю Крутому и Раймонду Паулсу.

Напомним, Игорь Крутой посетовал, что Лайма Вайкуле после его ухода из Европы, устроила свой фестиваль Рандеву в то же время, что и раньше была Новая Волна, которая самоизгналась в Россию после того, как Путин оккупировал Крым и напал на Донбасс.

Как ранее сообщалось, дуэт Anna Maria собирается представлять Украину на Новой волне, несмотря на то, что их туда никто не делегировал.