"Нах** с Украины": Anna Maria едут в Россию развлекать оккупантов

20 августа 2019, 10:19

Дуэт Anna Maria, которые опозорились на нацотборе на Евровидение 2019 продолжают радовать пропагандистов Путина и собрались в Россию на фестиваль в Сочи.

Anna Maria
Anna Maria / Instagram

Дети крымских коллаборантов без моральных принципов Anna Maria после того, как скандалили и рыдали на нацотборе на Евровидение 2019, забыли обо всех обещаниях, и вопреки принципу бойкота едут в Россию на финансируемый ФСб фестиваль Новая Волна 2019.

Об радостной новости девушки решили поделиться в соцсети. Решив почему-то, что могут решать за все население Украины, представлять ли им страну на конкурсе украинофоба Игоря Крутого, или нет.

"Друзья!В этом году мы представляем Украину на Международном конкурсе "Новая волна".Всего приехали участники из 13 стран- Италия, Куба, Азербайджан, Армения, Россия, Албания, Латвия, США, Молдова, Испания... Мы хотим показать, что Украина - лучшая!После отбора на Евровидение нам писали люди из разных стран - Германия, Канада, Азербайджан, Латвия. Спрашивали о нашем творчестве, где можно нас услышать и увидеть. Конкурс "Новая волна" транслируется на много стран, а по спутнику - почти на всю планету. Вот мы хотим для людей планеты Земля показать свою музыку. Достойно представить страну.Участвует около 13 стран, и мы посчитали, что неправильно, если Украина, где самые душевные песни и красивые голоса, не будет представлена.Уже через несколько дней начнутся конкурсные дни и нам важна Ваша поддержка. Мы на волне !!", - пишут они.

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Подписчики ни разу не поддержали их решение, напротив высказались по поводу их нового предательства. Только жители оккупированного Крыма подали голос в поддержку "своих".

"Это всё здорово, но Новая Волна проходит в Сочи, на территории России. Как же ваши клятвы после отбора на Евровидение, что в Россию не ногой, да никогда в жизни...?! Знаете, как-то обидно, вы и ваши соотечественники едите сюда за славой и получаете её, только потом почему-то плюёте в "колодец из которого вдоволь испили водицы". Не хорошо, на мой взгляд, присутствует двуличность.", "Пздц. Мы с этой страной воюем. Наши ребята побеждают. Именно те, благодаря которым вы можете спокойно выступать и даже в Россию ездить. Я вас уважал до этого. Даже на отборе сочувствовал, так как семью нельзя передавать. Но такое.......вас спасет лишь песня Крым-Украина на выступлении в Сочи. ПС: Я бы точно какую-то провокацию сделал. Подумайте", "надеюсь вы сдохните раньше чем снова опозорите Украину", "Удачи. Крым с вами не смотря ни на что)", - пишут в комментариях.

В паблике eurovision.ua дуэт горячо поддержали, но вот украинцы пришли в ярость из-за ткого двуличия - ведь только полгода назад девушки рыдали на Нацотборе, и обещали прекратить гастроли у оккупантов.

Новая Волна 2019
Новая Волна 2019 / Instagram

"Ні, бо вони зрадники. Їх взагалі треба вигнати нах** з України. Їм тут не місце.", "А Україна бере участь в російських конкурсах?", "Это перебор ! А их Украина посылает туда ,или они сами ? Пусть едут , там их с радостью примут и место дадут ..Но пусть Украину не приплетают ! Какая мерзость..", "Это перебор ! А их Украина посылает туда ,или они сами ? Пусть едут , там их с радостью примут и место дадут ..Но пусть Украину не приплетают ! Какая мерзость ..", "Хто їх туди делегував? Ви? Я? Інші підписувачі? Хтось спитав мене й інших українців, чи хочемо ми, щоб ці запроданки їхали до вбивць українців представляти Україну!", "Хай Московія їх підтримує!!!", - пишут пользователи соцсетей.

Напомним,  девушки из дуэта Anna Maria на скандальное интервью, где не смогли ответить на вопрос "чей Крым?". 

Во время национального отбора на евровидение 2019 украинцы потребовали исключить Anna Maria из конкурса из-за позиции по Крыму.

Что самое забавное, мать украинофобок отличается точно такой же позицией, еще и имеет наглость утверждать, что в Украине большинство поддерживает ее точку зрения.

Сами Anna Maria считают, что Украина ошибается, и ей нужно найти свой путь.

Как известно, родителей Анны и Марии Опанасюк внесли в базу Миротворец из-за того, что они в Крыму работают на российских оккупантов.

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Россия Анна-Мария аннексия Крыма война на Донбассе скандалы новости шоу бизнеса
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