Маша Ефросинина собирает грандиозный Charity Weekend

27 августа 2019, 14:34

На большой фестивальной сцене "Charity Weekend. Здоровый день" выступят DILEMMA, MELOVIN, Tamerlan и Алена, NK|Настя Каменских, TAYANNA и… Оля Полякова.

Маша Ефросинина
Маша Ефросинина собирает Charity Weekend / Instagram

31 августа, в последний летний день, на территории Арт-завода "Платформа" пройдет четвёртый семейный благотворительный фестиваль "Charity Weekend. Здоровый день с Машей Ефросининой".

Традиционно, территория Арт-завода будет разделена на зоны, в которых каждый сможет найти себе активность по душе.Спортивную сцену откроет Александр Педан, подхватит Анита Луценко и Юлия Богдан, которые проведут тренировку "Sexy body". Также на спортивной сцене пройдут занятия певицы Даши Астафьевой с личным тренером, twerk-queen M.a.m.a.s.i.t.a. За "спортивные танцы" ответственны Маша Ефросинина и Ксения Литвинова.

Для всех подростков и детей, которые любят активности и подвижные игры будет локация JuniorZ от спортивного движения Александра Педана. Кроме фирменной тренировки ведущего, будет квест из 8 зон с разными видами спорта, фотозонами, подарками. Лучшие участники проведут матч с Александром Педаном и другими звездами!

Неизменно, самой знаковой и значимой территорией фестиваля станет "Зона здоровья", где можно бесплатно обследовать ребёнка сразу у десятка докторов МС "Добробут". А после планового осмотра можно отправить малыша в "Детский парк развлечений", где детей ждут полсотни активностей, конкурсы, подарки, мастер-классы, научные шоу, город профессий, батуты и костюмированные аниматоры! Будут герои Disney, Marvel, Санта Клаус, которому можно загадать желание! Для фанатов Hot Wheels — приедет большой брендированный автобус с трассами, моделями машинок, аниматорами и кокурсами!

Кстати, будущих мам ждут интересные лекции и йога. Будет большая бьюти-зона, где можно будет сделать диагностику кожи и волос, проверить родинки, сделать укладки и потестировать косметику!

В рамках традиционной "Звездной лавки здоровой еды" вы приобретёте из рук знаменитостей полезные угощения украинских гастро-брендов, все средства от продажи которых будут переданы в фонд "Твоя Опора".

А еще впервые мы проведем школьный маркет "Все для хороших оценок" — в преддверии 1 сентября гости смогут купить классные школьные товары от лучших производителей!

В рамках грандиозной концертной части, на большой фестивальной сцене "Charity Weekend. Здоровый день" выступят DILEMMA, MELOVIN, Tamerlan и Алена, NK|Настя Каменских, TAYANNA и… Оля Полякова.

Неизменной ведущей главной концертной сцены станет Маша Ефросинина. Сцену спортивных активностей со звёздными тренировками, будет вести друг фестиваля — Егор Зорин.

Отметим, все деньги будут направлены на покупку медикаментов и расходных материалов для обеспечения операций и пребывания в реанимации детей с врожденными пороками развития в ГУ Института педиатрии, акушерства и гинекологии имени академика Е. М. Лукьяновой НАМН Украины и Национального Института сердечно-сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова АН Украины.

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