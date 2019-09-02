Александр Розенбаум в реанимации - что случилось

Российский певец Александр Розенбаум неожиданно оказался в больнице, и ему срочно провели сложную операцию.
Александр Розенбаум перенес тяжелую хирургическую операцию, сообщает Telegram-канал Baza
Александр Розенбаум оказался в реанимации после сложной операции, которую ему срочно пришлось сделать в одной из московских больниц.
Он поступил в больницу накануне по скорой, и врачи принялись за операцию.
По информации российских СМИ она длилась несколько часов, но завершилась вполне успешно.
Сейчас Розенбаум отдыхает, но точную информацию о его здоровье пока не сообщили.