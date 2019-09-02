Ходячие мертвецы 10 сезон: первый официальный трейлер раскрыл актеров

Ходячие мертвецы 10 сезон / YouTube

Новый 10 сезон Ходячих мертвецов начинается в октябре 2019, и шоураненры показали в одном трейлер сразу всех главных героев ленты.

В сериале точно появятся Норман Ридус, Данай Гурира, Мелисса МакБрайд. Лорен Коэн после Виски Кавалера снова вернулась в сериал. Кроме того, в сериале появятся Джеффри Дин Морган, Кэсседи МакКлинси, Райан Херст, Саманта Мортон, Сет Гилиам, Росс Маркванд, Хари Пейтон, Ави Нэш, Каллан Маколифф, Кристиан Серратос и Джош Макдермитт.

ПО сюжету, Шепчущиеся будут мстить за то, что выжившие зимой пересекли их территорию - единственное условие, которое перед ними ставила Альфа для сохранения мира.

Ходячие мертвецы 10 сезон смотреть онлайн трейлер:

Напомним, новый 10 сезон Ходячих мертвецов выходит 6 октября на АМС. Также его можно будет смотреть на телеканале Фокс с русским переводом.