Мать Илона Маска пришла на New York Fashion Week в украинских брендах

Модель уже не впервые выбирает украинских дизайнеров / Фото: Instagram/Мэй Маск

Известная модель и мать основателя Tesla Илона Маска Мэй Макс пришла 5 сентября на ежегодную церемонию награждения модной премией The Daily Front Row Fashion Media Awards в рамках New York Fashion Week в Нью-Йорке.

Как сообщает пресс-служба Ruslan Baginskiy, в качестве головного убора Мэй Маск надела атласный обруч из новой коллекции украинского бренда Ruslan Baginskiy.

Однако украинцы создали и костюм, в котором вышла на красную дорожку знаменитость. Для яркого публичного выхода Мэй Маск выбрала брючный костюм из коллекции украинского дизайнера Valery Kovalska. Ее образ эффектно дополнил футуристичный клатч.

Костюм от Valery Kovalska представлял собой ассиметричный синий пиджак-смокинг с поясом-бантом и плиссе и классические брюки с белыми лампасами.

/ Фото: пресс-служба Ruslan Baginskiy

Образ мамы Маска традиционно был безупречен.

Напомним, Мэй Маск не впервые отдает предпочтение украинским брендам. На форум Health Summit в Нью-Йорке 71-летняя модель надела костюм из новой коллекции Darja Donezz от украинского модельера Дарьи Донец.

Ранее актриса из Игры престолов вышла замуж в одежде от украинского дизайнера. Подвенечный комбинезон обошелся знаменитости в 650 долларов.