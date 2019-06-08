Мать Илона Маска покрасовалась в наряде от украинского дизайнера

Мать основателя SpaceX Илона Маска, который ранее заявил о "главной роли" Украины в космической отрасли СССР, тоже является поклонницей Украины. По крайней мере, украинской одежды.

На форум Health Summit в Нью-Йорке 71-летняя модель Мэй Маск надела костюм из новой коллекции Darja Donezz от украинского модельера Дарьи Донец.

Фотографиями в украинском наряде госпожа Маск похвасталась у себя в Instagram, отметив в посте и саму Донец.

Дарья в свою очередь написала, что смеялась и плакала, узнав о высокой оценке ее изделий от стилиста Мэй Маск.

Ранее актриса из Игры престолов вышла замуж в одежде от украинского дизайнера. Подвенечный комбинезон обошелся знаменитости в 650 долларов.