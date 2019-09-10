Pianoбой пиарит протеже Ивана Дорна в клипе Перша леді

Pianoбой / Instagram

Новый клип Перша Леді, в котором Pianoбой поет о женщинах, он решил записать вместе с протеже Ивана Дорна, который сбежал из Украины в Россию, и заявил, что в Украине гражданская война.

Pianoбой признался, что ежедневно сталкивается с теми, кто ищет в себе какие-то недостатки и не верит в любовь. Однако певец уверен: каждая женщина уникальна и обладает "суперсилой". Поэтому трек "Первая Леди" стал своеобразной одой женскому разнообразию и силе их духа - клип создан почти что полностью только женской рукой.

"Меня никто не любит и не полюбит. Потому что я слишком толстая или худая. Уже старая – за 30 перевалило. Потому что у меня большой нос, маленькая грудь, короткие ноги. Потому что я не имею таланта, нет денег, живу в провинции. Я никогда ничего не достигну, потому, потому, потому что..." Но парадокс: я не встречал еще ни одной неинтересной женщины. Я вижу, что у каждой из вас есть своя суперсила, неповторимая красота и целый мир возможностей. Цени свою индивидуальность, развивай свои таланты, достигай своих целей и всегда найдется тот, кто хочет быть рядом с таким, как ты", - пишет Шуров.

Шуров признался также, что сначала записал песню сам, а потом решил, что к ней должна обязательно приложить руку девушка, и не только обратился к бывшей протеже Дорна, но и сумел договорится с девушками так, что всем созданием клипа занимались только специалистки-девушки.

"Считаю, что только в сотрудничестве и взаимодействии мужчин и женщин рождается все самое прекрасное в мире от детей до музыки. Как только я записал демо песни, почувствовал, что в ней не хватает голоса сильной, свободной, любимой и несколько дерзкой женщины, и сразу в голове зазвучал голос Алины Паш. Я послал ей песню, она ее быстро подхватила и внесла свою неповторимую girl-power", - объяснил свой выбор Дмитрий.

PIANOБОЙ feat. ALINA PASH - Перша Леді смотреть онлайн клип:

В клипе снялось множество знаменитых девушек. Например Каролину Ашион и Василису Фролову, основательницу "Кураж-Базара" Елену Гудкову, актрису "95 Квартала" Елену Кравец и ее дочь Марию, общественную активистку Лину Дешвар, дизайнера Лилию Литковскую, жену Дмитрия Шурова Ольгу и многих других. Полный список Шуров опубликовал в сети.

Как известно, свое время Алина ездила на бек-вокале у Ирины Билык, потом сотрудничала с Иваном Дорном и его российским продюсерским центром Masterskaya в России, но неофициально - она работала с Сюреном Томасяном из группы Дорна - Dornobanda, также Дорн пригласил ее на свой шабаш, который устроил при помощи российских друзей в новый год 2019, якобы в виде пародии на Голубой огонек. В Годном Новом году от российского Шоу Урганта приняли участие еще и другие блогеры и украинские исполнители - группа "Время и Стекло", ведущий Анатолий Анатолич, певица Алина Паш, рэперша Алена Алена, лидер группы O. Torvald Женя Галич, певец Лауд и Владимир Дантес.

Годный Новый Год смотреть онлайн украинских исполнителей в России:

Напомним, что Alina Pash исполнила свою песню на мероприятии, которое устроил Алан Бадоев вместо парада на День Независимости.

Тогда в сети разгорелся скандал, так как у Pash в инстаграм наши фото в курточке с российским флагом, где она в комментариях писала, что она "І свого не цураюсь, і чужого научаюсь, а хулє?". После того, как начался скандал, комментарий девушка поспешила удалить.