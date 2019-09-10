Однажды в Голливуде переснимут в виде сериала

Однажды в Голливуде станет сериалом / nme

Фильм Однажды в Голливуде Квентина Тарнтино стал настолько популярным, что режиссер и продюсер задумался о том, что его можно превратить в сериал.

Брэд Питт в одном из интервью американскому изданию признался, что гениальный режиссер уже вел переговоры с одним из крупнейших сериальных сервисов.

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По словам 55-летнего мужчины, Тарантино уже ведет переговоры со стриминговим сервисом Netflix, который занимается производством различных сериалов и других проектов.

"Да, он правда задумывается над этим. Это довольно волнующая идея", - сказал Брэд Питт.

Однажды в Голливуде смотреть онлайн с украинским переводом трейлер:

Эта идея очень взволновала поклонников, ведь изначально хронометраж фильма Однажды в Голливуде был около 4 часов, а в кино показали только 2-40. А при всем гениальном интеллекте Тарантино можно легко увеличить его вдвое.

Большинство фанов считает, что Тарантино не до конца раскрыл финальную идею своего девятого полнометражного фильма, поэтому продолжение этой истории - прекрасное решение.