Анастасию Заворотнюк частично парализовало / Соцсети

Болезнь популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк шокировала широкую общественность. При этом масла в огонь подлили вчерашние слова самой Заворотнюк о том, все это бред. В то же время продюсер Андрей Разин у себя в Instagram поздно вечером в пятницу, 13 сентября, написал, что у актрисы - последняя стадия рака мозга.

По предварительной информации росСМИ, Заворотнюк уже более двух недель находится в больнице, а до этого проходила лечение в Польше.

Согласно последним данным, Заворотнюк частично парализовало.

"Медики попытались облегчить положение Заворотнюк, путем введения в медикаментозную кому, но и это не помогло сдержать недуг. Актрису частично парализовало, поражена правая рука Анастасии. В данный момент нейрохирурги рассматривают возможность проведения необходимой операции. Правда, признаются, что любое вмешательство сейчас может послужить толчком к новым трудностям", - сказано в сообщении Страсти-вести в Инстаграм.

При этом ситуацию прокомментировал нейрохирург Александр Тушев.

"Есть разные степени злокачественности опухоли головного мозга. Но если она сопровождается отеком, то это означает, что у человека уже третья или четвертая стадия. Прогнозы неутешительные, и только лучевая хирургия и химиотерапия могут продлить жизнь человека. Вылечить же полностью опухоль нельзя. Средняя выживаемость пациентов с четвертой стадией - от восьми месяцев до года", - сказал врач.

Он также описал то, как чувствует себя больной: у пациента появляется общая слабость и утомляемость, бывают приступы судорог и неврологические осложнения.

Медик подчеркнул: если заболевание не лечить срочно, состояние больного ухудшается: новообразования быстро растут и вызывают отек со смещением структур мозга, и человек быстро погибает.

Суть же хирургического вмешательства направлена на снижения объема этой ткани, что даёт возможность провести лучевую химиотерапию.

"Но операционное лечение тоже рисковое дело, потому что если у пациента после хирургии возникают какие-то неврологические проблемы, это может отсрочить лучевую химию, а значит, не будет больше никаких вариантов лечения", - добавил Тушев, передает Российская газета.

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