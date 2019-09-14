Заворотнюк частично парализовало

14 сентября 2019, 13:05

В данный момент нейрохирурги рассматривают возможность проведения необходимой операции.

Анастасия Заворотнюк
Анастасию Заворотнюк частично парализовало / Соцсети

Болезнь популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк шокировала широкую общественность. При этом масла в огонь подлили вчерашние слова самой Заворотнюк о том, все это бред. В то же время продюсер Андрей Разин у себя в Instagram поздно вечером в пятницу, 13 сентября, написал, что у актрисы - последняя стадия рака мозга.

По предварительной информации росСМИ, Заворотнюк уже более двух недель находится в больнице, а до этого проходила лечение в Польше.

Согласно последним данным, Заворотнюк частично парализовало.

"Медики попытались облегчить положение Заворотнюк, путем введения в медикаментозную кому, но и это не помогло сдержать недуг. Актрису частично парализовало, поражена правая рука Анастасии. В данный момент нейрохирурги рассматривают возможность проведения необходимой операции. Правда, признаются, что любое вмешательство сейчас может послужить толчком к новым трудностям", - сказано в сообщении Страсти-вести в Инстаграм.

При этом ситуацию прокомментировал нейрохирург Александр Тушев.

"Есть разные степени злокачественности опухоли головного мозга. Но если она сопровождается отеком, то это означает, что у человека уже третья или четвертая стадия. Прогнозы неутешительные, и только лучевая хирургия и химиотерапия могут продлить жизнь человека. Вылечить же полностью опухоль нельзя. Средняя выживаемость пациентов с четвертой стадией - от восьми месяцев до года", - сказал врач.

Состояние актрисы стремительно ухудшается. Недавно Анастасию погрузили в медикаментозную кому. По мнению специалистов, так организму должно быть проще справляться с нагрузкой. Тем не менее, у Заворотнюк возникли проблемы с правой частью тела. ⠀ Вчера стало известно, что 48-летняя Анастасия Заворотнюк была доставлена в одну из московских клиник из Польши, где ранее проходила лечение. Из-за тяжелой болезни, актриса долгое время не появлялась на публике, в надежде быстро оправиться. За это время она прошла курс химио- и лучевой терапии, но они не дали нужного результата. Врачи предполагают, что причиной такого состояния артистки является рак мозга, который продолжает прогрессировать. Медики попытались облегчить положение Заворотнюк, путем введения в медикаментозную кому, но и это не помогло сдержать недуг. Актрису частично парализовало, поражена правая рука Анастасии. ⠀ В данный момент нейрохирурги рассматривают возможность проведения необходимой операции. Правда, признаются, что любое вмешательство сейчас может послужить толчком к новым трудностям. ⠀ ?Самые горячие и свежие новости на нашем канале @strasti_vesti ⠀ #strasti_vesti #новости #новостишоубизнеса #шоубизнес #news #вести #горячиеновости #новостизвёзд #starhit #москва #moscow #заворотнюк #анастасиязаворотнюк #заворотнюкживи #заворотнюканастасия #заворотнюквбольнице #рак #опухольмозга #опухольголовногомозга

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Он также описал то, как чувствует себя больной: у пациента появляется общая слабость и утомляемость, бывают приступы судорог и неврологические осложнения.

Медик подчеркнул: если заболевание не лечить срочно, состояние больного ухудшается: новообразования быстро растут и вызывают отек со смещением структур мозга, и человек быстро погибает.

Суть же хирургического вмешательства направлена на снижения объема этой ткани, что даёт возможность провести лучевую химиотерапию.

"Но операционное лечение тоже рисковое дело, потому что если у пациента после хирургии возникают какие-то неврологические проблемы, это может отсрочить лучевую химию, а значит, не будет больше никаких вариантов лечения", - добавил Тушев, передает Российская газета.

Читайте такжеЗаворотнюк сильно поправилась, впала в депрессию: появились подробности болезни актрисыНапомним,  13 сентября известную актрису Анастасию Заворотнюк ввели в кому из-за осложнений рака мозга. Заворотнюк находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии и ее организм оказался не в силах бороться с инфекцией, поразившей дыхательные органы.

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