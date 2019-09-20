Виктория Булитко на Танцах посвятит номер Марине Поплавской

Виктория Булитко / Instagram

Новый пятый выпуск шоу Танці з зірками 2019 будет посвящен году, который изменил жизнь участников. Виктория Булитко решила посвятить свой танец году знакомства с актрисой Мариной Поплавской, которая трагически погибла в ДТП в октябре 2018.

Приближается дата, когда команда Дизель шоу попала в страшную аварию, в которой трагически погибла участница труппы Марина Поплавская. До этой даты Виктория хотела посвятить свой новый номер - контемпорари с Дмитрием Дикусаором году знакомства с Мариной Поплавской.

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"Для танца я выбрала год знакомства с Великой актрисой, легендой украинского юмора - Мариной Поплавской. Я благодарна судьбе, что мы встретились в 2011 году, смогли вместе поработать и даже подружиться. Маринка для меня была другом, мамой, наставницей", - говорит Вика.

Виктория Булитко, рассказала, что её юмористическая карьера началась с команды КВН Девчонки из Житомира, где выступала также Марина Поплавская. В детстве Вика и не мечтала, что будет играть в составе любимой женской команды на одной сцене с самой Поплавской. Но в 2011 году это случилось. Именно тогда Виктория и Марина познакомились и со временем сблизились с Поплавской.

Марина Поплавская / Дизель шоу

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"Я сейчас очень жалею обо всём, что так и не успела сказать. В своём номере мы затронем тему времени. Хотим напомнить, как важно говорить нужные слова, не откладывая на потом. Потому что это пресловутое "потом" может не наступить".

Кроме того, в новом сезоне Дизель шоу в честь Марины Поплавской готовят специальный номер.

Танці з зірками 2019 4 выпуск смотреть онлайн полный выпуск 15-09-2019: Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар

Напомним, новые выпуски шоу Танці з зірками 2019 выходят по воскресеньям в 21:00. Также шоу Танці з зірками 2019 можно смотреть онлайн на сайте Главред.