Топ-модель по-украински 3 сезон 4 выпуск: кто покинул шоу смотреть онлайн

Топ-модель по-украински 2019: кто ушел в 4 выпуске / Новый Канал

Новый четверты выпуск третьего сезона Топ-модели по-украински 2019 выходит в 19-00 20 сентября на Новом Канале. После тяжелых испытаний и перевоплощений, одна девушка показала себя слабее всех, и судьи были вынуждены попрощаться с ней в конце выпуска.

В 3 сезоне Топ-модель по-украински 2019 судью посвятили шоу поиску музы, но кто де станет этой музой?

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Девушки пережили фотосет в чтиле чирлидерш, сняли заставку для шоу, пережили перевоплощение и даже уладили свои мелкие бытовые неудобства, на которых их поймал Сергей Никитюк. Но одна из них справилась хуже всех, по мнению судей.

Проект прокинула Анастасия "Дорофеева" Лазарева, которая по мнению Аллы Костромичевой была чуть хуже чем Марго.

Возраст: 23 года

Рост: 174 см

Город: Мариуполь

Анастасию Лазареву с первого взгляда приняли за Надю Дорофееву. И хотя девушка действительно похожа на знаменитость, взяли ее в проект за харизму и отличное чувство юмора.

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Топ-модель по-украински 3 сезон 4 выпуск смотреть онлайн 20-09-2019:

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