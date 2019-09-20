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Топ-модель по-украински 3 сезон 4 выпуск: кто покинул шоу смотреть онлайн

20 сентября 2019, 21:40

Третий выпуск Топ-модель по-украински 2019 вышел 20 сентября на Новом канале. Кто из участников покинул шоу 3 сезона в 4 выпуске, читай и смотри на Главреде.

Топ-модель по-украински 2019
Топ-модель по-украински 2019: кто ушел в 4 выпуске / Новый Канал

Новый четверты выпуск третьего сезона Топ-модели по-украински 2019 выходит в 19-00 20 сентября на Новом Канале. После тяжелых испытаний и перевоплощений, одна девушка показала себя слабее всех, и судьи были вынуждены попрощаться с ней в конце выпуска.

В 3 сезоне Топ-модель по-украински 2019 судью посвятили шоу поиску музы, но кто де станет этой музой?

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Девушки пережили фотосет в чтиле чирлидерш, сняли заставку для шоу, пережили перевоплощение и даже уладили свои мелкие бытовые неудобства, на которых их поймал Сергей Никитюк. Но одна из них справилась хуже всех, по мнению судей.

Проект прокинула Анастасия "Дорофеева" Лазарева, которая по мнению Аллы Костромичевой была чуть хуже чем Марго.

Возраст: 23 года

Рост: 174 см

Город: Мариуполь

Анастасию Лазареву с первого взгляда приняли за Надю Дорофееву. И хотя девушка действительно похожа на знаменитость, взяли ее в проект за харизму и отличное чувство юмора.

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Топ-модель по-украински 3 сезон 4 выпуск смотреть онлайн 20-09-2019:

Смотри новые выпуски модельного реалити по пятницам в 19:00 на Новом канале

топ-модель Алла Костромичева Соня Плакидюк новости шоу бизнеса
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