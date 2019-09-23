"Вопреки прогнозам": Заворотнюк сегодня провели операцию

Анастасию Заворотнюк прооперировали, пока она находилась в частной больнице в Центр Москвы.
Умирающую от рака Анастасию Заворотнюк прооперировали, и она приходит в себя и восстанавливается.
Анастасия Заворотнюк перенесла операцию на мозге, утверждает Катя Лель. Информация об этом появилась на teleprogramma.pro.
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Ее прооперировали. Поэтому очень хочется верить, что это все получит положительный резонанс и высшие силы дадут ей, вопреки всем прогнозам, новую жизнь", - сказала певица.
Только несколько часов ранее появилась о том, что Заворотнюк невозможно удалить опухоль, но этими словами певица перечеркивает всю информацию.
Перед этим соседка Анастасии Заворотнюк в больнице заявила, что актрису перестали лечить. Родные ждут, пока Анастасия Завортнюк умрет.
До этого пиарщица Анастасии Заворотнюк объявила, что СМИ высвечивают состояние Заворотнюк неправдиво.
Ранее в сеть слили информацию, в соответствии с которой Анастасия Заворотнюк никогда не была в коме, и из нее не выходила.
Только 13 сентября появилась информация о том, что у Анастасии Заворотнюк начался отек мозга из-за рака 4 степени она попала в реанимацию. субботы у нее начался паралич, и актрису ввели в искусственную кому.
В воскресенье у Анастасии Заворотнюк началась пневмония и отказ органов из-за инфекции - Заворотнюк поместили на аппарат искусственного жизнеобеспечения.
После этого в сеть слили информацию о трепанации черепа Анастасии Заворотнюк, и первые подробности состояния Заворотнюк и ее лечения.