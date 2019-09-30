У Анастасии Заворотнюк истекло время: помощник солгал

Анастасия Заворотнюк / facebook

Анастасия Заворотнюк должна была появиться на российском ТВ в понедельник 30 сентября. Но, из-за тяжелого состояния, в котором она находится в больнице Москвы, она не способна этого сделать.

Анастасия Заворотнюк должна была лично разъяснить произошедшую с ней ситуацию на ТВ. Об этом писала КП ссылаясь на заявление концертного директора актрисы Стаса Христова.

Читайте такжеБолезнь Анастасии Заворотнюк: сегодня артисты обратились к властям

Представитель Заворотнюк после слива информации о реанимации, объяснял изданию Nation News, что именно 30 сентября звезда лично придет на ТВ.

Анастасия Заворотнюк, по его словам, занималась выбором площадки для разговора с максимально лояльными условиями. Однако до сих пор ни анонс программы, ни само интервью в СМИ так и не вышли.

Сам же концертный директор теперь вообще не дает никаких комментариев СМИ, ссылаясь на то, что родственники актрисы запретили ему это делать. Они, в свою очередь, тоже хранят молчание.

Напомним, Андрей Разин на выходных объяснил появление фото и видео с Анастасией Заворотнюк, с которыми связывают его.

Напомним, что слухи о том, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию с отеком мозга появились 13 сентября. За выходные у нее начался паралич и ее ввели в искусственную кому. На выходных из-за инфекции начали отказывать органы, и ее перевели на аппарат искусственного жизнеобеспечения.

Родные и представители Заворотнюк все называют фейками, и считают, что СМИ "сгущает краски".