Ніч Супер Хітів 2019: смотреть онлайн новое праздничное шоу 1+1

The Hardkiss на / Фото: Андрей Максимов

К Новому Году телеканал 1+1 готовит необычный сюрприз для своих зрителей. В новом шоу Ніч Супер Хітів 2019 / 2020 на сцене появятся самые популярные исполнители Украины.

К Новому Году 2020 1+1 порадует зрителей концертами с грандиозными постановками, неожиданными образами звёзд, популярными песнями, метафаном и софитами.

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Съемки необычного концерта Ніч Супер Хітів прошли 4 декабря в столичном Дворце Украина. Производство проекта будут осуществлять создатели самых рейтинговых шоу Танці з зірками и Голос країни - команда больших развлекательных проектов 1+1 Продакшн.

Режиссерами-постановщиками Ніч Супер Хітів 2019 / 2020 стали Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко, чья часть перфоманса для популярной американской артистки Pink произвела фурор в мире.

Ніч Супер Хітів: дата выхода и звезды / 1+1

"Каждый год именно с программами на 1+1 большинство зрителей проводят новогодние праздники, поэтому для нашей команды это большая ответственность – создавать самое яркое шоу с артистами, которых ждут, и постановками, которые удивят. На сцене в декорациях из красного бархата и хрусталя, напоминающих кадры из культового фильма Отель Гранд Будапешт, мы соберем самых востребованных звезд украинского шоу-бизнеса, чтобы подарить украинцам праздник с супер-хитами, под которые танцевала вся страна", - рассказывает Владимир Завадюк, руководитель больших развлекательных проектов 1+1 Продакшн.

Он отметил, что в Танціях часто наблюдается конкуренция между знаменитостями, а теперь они соберуться в дружественной атмосфере.

"Во время шоу Ніч Супер Хітів впервые все звезды соберутся за одним большим хрустальным столом и вместе с ведущими в теплой атмосфере вспомнят яркие события и достижения уходящего хода", - объяснил он.

Зрителей ждут динамичные ритмы от Monatik, зажжет сцену популярная группа The Hardkiss, известный украинский певец Сергей Бабкин наполнит зал романтическим настроением, группа Dzidzio подарит много смеха, а украинско-боливийская певица Michelle Andrade перенесет зрителей в жаркую Латинскую Америку.

Ніч Супер Хітів: дата концерта / 1+1

Прима-балерина Национальной Оперы Украины, судья Танців з зірками Екатерина Кухар и Александр Стоянов оживят на сцене новогоднюю балетную сказку. Имена других артистов, которые также будут создавать новогоднюю сказку и подводить итоги года на 1+1, станут известны совсем скоро.

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На сцене появится сразу несколько неожиданных тандемов ведущих. Это будет настоящий музыкальный фейерверк из лучших зажигательных хитов, которые сопровождали украинцев в самые яркие моменты этого года.

Ніч Супер Хітів 2020 смотреть онлайн видео концерта на 1+1:

Увидеть яркое новогодние шоу Ніч супер хітів вживую, можно купив билеты на концерт, который состоится уже 4 декабря во Дворце Украина. Цены на билеты колебались от 450 до 4200 грн.

Концерт Ніч супер хітів на 1+1 выходит в 20:15 1 января 2020 года.