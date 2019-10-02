"Ниче себе мини": Алла Пугачева взбудоражила фантазию

Алла Пугачева / Instagram

Максим Галкин опубликовал девичье фото с Аллой Пугачевой, и Примадонна свела с ума своих поклонников голенькими ножками.

Алла Пугачева в мини-платье вызвала настоящий фурор после публикации фото своим мужем в Instagram.

"Девчонки", написал Макс Галкин, и добавил хештегами всех своих девушек - Елизавета Галкина, Алла Пугачева, Кристина Орбакайта, Юля проскурякова и Ида Достман.

На фото внимание пользователей соцсетей приковала к себе Алла Пугачева - ведь она на фото позировала в крошечном мини.

Пугачева в своем крошечном мини ухитрилась показать не только голые коленки, но и даже бедра, чем порадовала зрителей.

Поклонники в комментариях не стали сдерживать эмоции.

"Ниче се у АБ мини", "Алла Борисовна такая стройняшка", "Вот бы сейчас картину сделать-ВСЕ В БАЛЬНЫХ ПЛАТЬЯХ...ТИПА 18 ВЕКА....И назвать-На балу у Елизаветы....", "У Аллы Борисовны, ножки супер. Красавицы", "Девчоки-Класс!!!", "Проскурякова выглядит как дом. работница. Никакого лоска. А могла бы.", "Какиe у Аллы великолепные ноги!", "Классные", "Самые красивые девчонки!", "Какие красавицы ваши девчонки. Алла Борисовна вся сияет счастьем", "Алла в мини", "Шикарные ножки", - пишут в комментариях.

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