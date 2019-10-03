Владимир Зеленский написал сценарий для Танцев со звездами

Владимир Зеленский / facebook.com/kvartal95

Владимир Зеленский и 95 Квартал писали сценарий для Танцев со звездами 2006.

Влад Яма, судья последних сезонов шоу Танцы со звездами поведал об этом в интервью Анатолию Анатоличу для нового выпуска Зе Интервьюер.

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"Сценарий вообще к тому сезону писал Квартал, как я уже узнал после окончания проекта. Вообще - весь сценарий - то, что говорили ведущие - это писал Квартал, и Вова участвовал. То есть такая штука.А на финал большая половина съемочной группы - люди пришли в день финала, люди пришли в футболках с фотографией Вовы с Аленой Шоптенко. Представь - мы заходим в павильон, все говорят: "здравствуйте, здравствуйте", в футболках (с Зеленским - Главред) - это жесть была",- рассказал Влад Яма.

Когда Анатолий задал ему провокационный вопрос об изменениях в стране после выборов, Влад отметил, что изменения еще не начались.

К слову, записывалась программа явно не последние дни, а когда было еще очень жарко - шоумены спокойно прогуливались по центру Киева в футболках и кушали мороженное, что не особо реально про октябрьской погоде.

Зе Интервьюер - Влад Яма у Анатолия Анатолича смотреть онлайн 02-10-2019:

Напомним, новые выпуски шоу Танцы со звездами 2019 выходят по воскресеньям в 21:00 на 1+1. Также посмотреть каждый выпуск можно на сайте Главред.