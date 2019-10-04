Звезда Дом-2 разгромила салон красоты из-за маникюра

Гоген Солнцев опозорился в салоне красоты / Instagram

Гоген Солнцев разнёс салон красоты и избил девушку, которая сделала плохой маникюр.

Видео с драки попало в сеть, и было распространено в первую очередь телеграм-каналом Life Shot.

По слухам, у Гогена начал падать рейтинг, а хайпить с женой он уже давно перестал. Поэтому была придумана многоходовочка.

По слухам Гоген нашел себе новую пассию, и поэтому в салон он пришел с неизвестной женщиной.

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Ей якобы на днях во время посещения салона повредили палец на маникюре. Теперь ее рыцарь в сияющем пальто прискакал разбираться, и бить девушек. При этом Гоген очень нежно поговорил с громилой-охранником.

Все это попало на камеры видеонаблюдения. Чисто случайно они снимают видео чуть ли не в формате 4К, так что изображение четкое, как в кино.

Некоторые посчитали этот ролик постановкой. Поклонники надеются, что шоумен не изменяет супруге и справляются об их отношениях.

Как известно, с Екатериной Терешкович он поженился в 2018 году. Разница в возрасте стала причиной хайпа почти на полгода во всех соцсетях.

Гоген Сонцев напал на женщину в салоне красоты смотреть онлайн видео:

Ранее ходили слухи о разводе Гогена Солнцева с 64-летней Екатериной Терешкович. Но на днях он опроверг слухи заявлением в соцсетях.