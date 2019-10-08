Больную Заворотнюк выписали и тайно вывезли и России

Анастасия Заворотнюк/ Instagram

Анастасия Заворотнюк лечит рак 4 стадии. Донедавна она была в частной клинике в Москве, но уже покинула ее - родственники увезли актрису в неизвестном направлении.

Анастасия Заворотнюк покинула ЕМЦ еще пару дней назад, и будет продолжать лечение в другом заведении, пришет телеграм-канал Mash.

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"Заворотнюк закрыли обслуживание по ОМС и завершили лечебные мероприятия в стационаре", - говорится в сообщении.

Анастасия Заворотнюк в тяжелом состоянии тайно покинула частную больницу в Москве - родственники увезли ее в место получше. Учитывая, что это произошло как раз к разрешению Заворотнюк покидать Россию, не исключено, что ее тайно вывезли на лечение в клинику другой страны.

Родственники Анастасии Заворотнюк тщательно скрывают ее состояние, и особенно перемещение.

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Ранее появились новости о том, что Анастасия Заворотнюк умерла - еще 5 октября.

Однако представители Анастасии Заворотюк назвали это фейком, а за новость о смерти Андрея Малахова начали гнобить пользователи сети.

Как известно, Анастасия Заворотнюк в больнице с сентября - 13 сентября она попала в реанимацию с отеком мозга, и Заворотнюк погрузили в кому, из которой актриса вышла только 18 сентября.

Врачи признали неоперабельной онкологию Анастасии Заворотнюк, а родственники отказались предавать в СМИ какие-либо новости о состоянии Заворотнюк.