Больную Заворотнюк выписали и тайно вывезли и России

Анастасия Заворотнюк больше не находится в Европейском медицинском центре в Москве. Врачи утверждают, что Заворотнюк не умерла - Мою прекрасную няню вывезли на лечение.
Анастасия Заворотнюк лечит рак 4 стадии. Донедавна она была в частной клинике в Москве, но уже покинула ее - родственники увезли актрису в неизвестном направлении.
Анастасия Заворотнюк покинула ЕМЦ еще пару дней назад, и будет продолжать лечение в другом заведении, пришет телеграм-канал Mash.
Читайте такжеЛечение не работает: Анастасия Заворотнюк может покинуть Россию
"Заворотнюк закрыли обслуживание по ОМС и завершили лечебные мероприятия в стационаре", - говорится в сообщении.
Анастасия Заворотнюк в тяжелом состоянии тайно покинула частную больницу в Москве - родственники увезли ее в место получше. Учитывая, что это произошло как раз к разрешению Заворотнюк покидать Россию, не исключено, что ее тайно вывезли на лечение в клинику другой страны.
Родственники Анастасии Заворотнюк тщательно скрывают ее состояние, и особенно перемещение.
Читайте такжеАнастасия Заворотнюк: биография, фильмография и личная жизнь
Ранее появились новости о том, что Анастасия Заворотнюк умерла - еще 5 октября.
Однако представители Анастасии Заворотюк назвали это фейком, а за новость о смерти Андрея Малахова начали гнобить пользователи сети.
Как известно, Анастасия Заворотнюк в больнице с сентября - 13 сентября она попала в реанимацию с отеком мозга, и Заворотнюк погрузили в кому, из которой актриса вышла только 18 сентября.
Врачи признали неоперабельной онкологию Анастасии Заворотнюк, а родственники отказались предавать в СМИ какие-либо новости о состоянии Заворотнюк.